中国で世界最大規模のロボットのマラソン大会が開かれました。【映像】マラソンに挑戦するさまざまなロボット人間を遥かにしのぐスピードで颯爽と駆け抜けるロボット。ゴールを過ぎても勢い余って壁に激突してしまいます。北京で開かれた人型ロボットのハーフマラソン大会の優勝タイムは50分26秒。人類の世界記録を上回りました。（ANNニュース）