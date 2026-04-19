Image: Amazon 行きつけだったサウナが閉店して数年経ち、すっかりサウナに足が向かなくなりました。世間はサウナブームで、わたしもあの心地よさは知っているのですが、行きつけていた場所が消滅するとどうも億劫で行く機会もなくなってしまいます。自宅の風呂はありがちなマンションのユニットバスで、ミストサウナ機能などはありません。そんなこんなでしばらくサウナに縁のない生活を送