大学進学を機に上京し、友人たちと初めて訪れた渋谷で、想像以上の人の多さに圧倒された出来事を描いた筆者の経験です。 初めての東京生活 大学進学をきっかけに上京した私。それまで暮らしていた場所とはまったく違う景色や空気に、毎日が新鮮で、少し緊張しながらもどこか浮き足立っていた頃です。大学はそれぞれ別でしたが、高校時代の友人も同じように上京していて、入学式が終わって間もない4月の日曜日、久しぶりにみ