NPB19日の公示日本野球機構（NPB）の19日の公示で、中日の福永裕基内野手が登録抹消となった。福永は18日の阪神戦の守備で負傷。他に花田旭外野手も抹消となり、竜党から嘆きの声が漏れた。福永は阪神戦の3回、三塁ファウルグラウンドへの打球を追いかけ、そのままカメラマン席に落下。立ち上がることができず、担架に乗せられて退場していた。17日の同戦の外野守備で、細川成也と接触していた花田も登録抹消。午後0時3分に