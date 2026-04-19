◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・近藤健介外野手が「２番・左翼」で先発オーダーに名を連ねた。「２番・ＤＨ」でスタメン出場した１８日のオリックス戦（みずほペイペイ）では、初回１死の第１打席で右肘付近に死球を受けた。一度ベンチに下がって治療を受けた後、プレーを続行。大事を取って３回の第２打席からベンチに退いた。試合後、小久保監督は「骨は大丈夫という感