４月１９日の中山５Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝１０頭立て）は、武豊騎手と初コンビのマーゴットブロー（牡３歳、美浦・伊坂重信厩舎、父トワリングキャンディ）が、好位から抜け出して完勝した。勝ち時計は１分３３秒０（良）。レジェンドが完璧なレース運びで勝利へ導いた。スタートを決めるとスッと好位へ。あとは直線で脚を伸ばすだけの勝ちパターンに持ち込んで２馬身突き放した。鞍上は「まだ未完成ですけ