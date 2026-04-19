ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、中身がシャカシャカ動いて楽しい「ベイマックス」デザイン「フレークアクリルキーホルダー」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「フレークアクリルキーホルダー」ベイマックス © Disney 価格：2,290円（税込）本体サイズ：【キーホルダー本体】幅約8cm×高さ約8.5cm、【