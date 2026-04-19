モデルの吉井美優が１８日までに自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。吉井は「浴衣撮影モデルをさせて頂きました 浴衣着られてもうすっかり夏気分 楽しみ」とつづり、黒を基調とした浴衣や白を基調とした浴衣など、様々な色や柄の浴衣を着用している写真をアップした。この投稿には「浴衣姿めっちゃ似合ってる！美しい」「美優ちゃん綺麗だなあ〜花火大会やお祭り行きたいな」「ふた足早い浴衣夏の楽しみです