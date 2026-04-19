ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズを展開しているセガプライズ。今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「ハローキティ」グッズを紹介します☆ セガプライズ サンリオ「ハローキティ」グッズ © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145 登場時期：2026年4月17日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど サンリオの人気キャラ