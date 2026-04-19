セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「チップ&デール」ファンカラマスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー「チップ&デール」ファンカラマスコット 登場時期：2026年4月17日より順次サイズ：全長約5×5×10cm種類：全8種（チップ(ブラック)、チップ(イエロー)、チップ(パープル)、チップ(グ