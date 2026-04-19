◇東京六大学野球春季リーグ戦第2週第2日2回戦法大11―4立大（2026年4月19日神宮）法大の大砲に成長しつつある井上和輝（2年＝駿台甲府）が前日に続き2試合連続の本塁打を放った。8回の1死一塁から右中間スタンドへ豪快な2ラン。通算6号となった。これまでの5本は全て逆方向に放っていたが、この日はセンター右への本塁打。小さくガッツポーズを見せ、納得の表情。2試合で8打点と「今年は長打だけでなく率も残していき