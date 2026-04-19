ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫がプレミアリーグ第33節のトッテナム戦で決めたスーパーゴールに現地メディアから称賛が集まっている。最終的に後半ATにジョルジニオ・ルターが劇的同点ゴールを決め、ブライトンとトッテナムの試合は2-2で終了したが、この試合で大きな注目を集めたのが前半ATの三笘のスーパーボレーだ。右サイドのパスカル・グロスのクロスをファーサイドに走り込んだ三笘が左足でダイレクトボレー。迷いな