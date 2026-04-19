プレミアリーグで残留争いに巻き込まれているトッテナムの2部降格が現実のものとなれば、主力選手の大量流出は避けられないだろう。既にクリスティアン・ロメロ、グリエルモ・ヴィカーリオ、イヴ・ビスマの動向を複数のクラブが注視していて、彼らをめぐって争奪戦となる可能性が高い。また、現在のトッテナムの状況はジョアン・パリーニャの去就にも大きく影響を及ぼしている。パリーニャは、昨年夏にバイエルン・ミュンヘンから