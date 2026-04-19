セルジュ・ニャブリの2025-26シーズンが唐突な形で終わりを迎えてしまった。18日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはニャブリが右足内転筋を負傷したため、しばらくの間チーム活動から離れると発表した。怪我の程度や復帰時期などの詳しい情報は明かされていないが、ドイツ紙『Bild』は復帰まで2カ月から3カ月が必要になるだろうと伝えている。『Bild』の見立て通りであれば、4月28日と5月6日に予定されているパリ・サンジェルマ