ロイヤルホールディングスは、「ロイヤルホスト大分空港店」を4月24日に開業する。店舗では従来からの定番メニューに加え、大分県産食材を使った限定メニューを用意する。「おおいた和牛」や「おおいた冠地どり」、「九重夢ポーク」、大分県産の「ぶり」などを組み合わせた御膳や丼、とり天、ロースカツカレーなどを揃える。場所はターミナルビル3階。営業時間は午前10時から午後8時まで、ラストオーダーは午後7時半。