一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を4月19日正午から20日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、城山ホテル鹿児島が11,966円から、ホテル阪急インターナショナルが21,125円から、草津ナウリゾートホテルが21,750円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ（朝食付）が21,636円から、グランドニッコー東京台場が23,308円から、帝国ホテ