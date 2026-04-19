艦首形状が一変した護衛艦「いずも」横浜に出現2026年4月現在、ステルス戦闘機F-35B「ライトニングII」の搭載に向け、JMU（ジャパンマリンユナイテッド）横浜事業所磯子工場で改修中の護衛艦「いずも」が、その形状を大きく変え、同工場の岸壁に姿を見せました。【空母化まもなく!?】新形状の護衛艦「いずも」艦尾や艦橋ディテールまでイッキ見！（写真）最大の特徴は、従来は変形した台形状だった艦首部分が、ほぼ直角で構成