タレントの薬丸裕英が17日と18日に自身のアメブロを更新。妻で元アイドルの石川秀美さんとハワイで過ごす様子を報告した。17日に更新したブログで、ハワイの「WEST MAN CAFE」を訪れたことを明かし、スフレパンケーキの写真を公開。「美味しいスフレパンケーキ まるで雲のような、ふわっと軽い口どけ」と絶賛した。続けて18日には「妻とCAFE巡り」というタイトルでブログを更新し、石川さんとの仲睦まじい様子を公開。さらに、同日