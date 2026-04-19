タレントの小倉優子が18日に自身のアメブロを更新。毎日続けている健康習慣や、菓子作りに励む様子を明かした。この日、小倉は「毎日、ビーツドリンク、リポCD、キウイを続けています」と写真とともに報告。「キウイは腸活に効いてる気がします」と効果を実感している様子をつづった。続けて更新したブログでは「明日はシフォンケーキの単発レッスンがあるので、今日も焼きました」と説明。「焼き菓子を作るので、色々勉強のために