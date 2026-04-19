女優の細川直美が18日に自身のアメブロを更新。愛用しているコスメブランドのアイテムを複数紹介した。この日、細川は「今日も良いお天気で嬉しいのですがそろそろ日焼け対策が必要になって来ました」と切り出し「いつも使用しているETVOSでUVパウダーを新調しましたよ」と報告。新調したUVパウダーの写真を公開し「仕上げ・外出時のお直し用パウダーです」と説明した。続けて、アイラインペンシルについても「もぅ何本目かな？ブ