演歌歌手の藤あや子が17日に自身のアメブロを更新。亡き父の命日に墓参りへ行ったことを報告し、父親が植えた桜の木を公開した。この日、藤は「父の命日」というタイトルでブログを更新し「昨年のお墓参りは寒過ぎてまったく咲いてなかったですが今年は満開の桜に逢えました」と報告した。続けて、実家にある桜の木について「38年前 娘の小学校入学のお祝いで桜の苗木をもらってきて父が庭に植えたのが立派に育ちました」と、亡き