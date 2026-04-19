俳優の知念英和が１９日、都内でカレンダーの発売を記念した囲み取材を開催した。誕生日の３月１９日に発売された知念の初めてのカレンダー。「本当にお届けしたかったので、出すことができてうれしい。２０歳から２１歳にかけて、人生の転換期に出せて幸運だなと思っている」とかみしめた。年度始まりのカレンダーということにちなみ、４月から始めたことを聞かれると、「おいしい干し芋探し」と回答。「干し芋にハマり始め