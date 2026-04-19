◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神・中日（１９日・甲子園）中日は脳震とう特例措置で福永裕基内野手の出場選手登録を抹消した。「３番・三塁」で出場した１８日の阪神戦（甲子園）の３回の守備でファウルフライを追って三塁カメラマン席に落下し、頭部を裂傷していた。福永は全１８試合に出場し、打率２割９分４厘、１本塁打、５打点で、打線に欠かせぬ存在だった。代替指名選手としてブライト健太外野手が昇格した。チーム関係者によ