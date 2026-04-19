◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―ＦｅｄＥｘ（１９日・ジャイアンツ球場）巨人は１９日、３軍、ＦｅｄＥｘ戦のスタメンを発表した。先発は千葉隆広投手でルーキーの松井蓮とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・遊撃川原田２番・二塁北村３番・中堅笹原４番・左翼フェリス５番・ＤＨ亀田６番・三塁中田７番・右翼相沢８番・捕手松井蓮９番・一塁田上投手千葉