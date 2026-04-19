◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１９日・ジャイアンツタウン）巨人は１９日、ファームリーグ・楽天戦のスタメンを発表した。先発は戸郷翔征投手で甲斐拓也捕手とバッテリーを組む。また「４番・三塁」で前日１８日まで３軍戦に出場していた竹下徠空内野手が２軍戦でスタメン出場する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・二塁小浜２番・中堅鈴木大３番・遊撃石塚４番・三塁竹下５番・一塁三塚６番・左翼萩