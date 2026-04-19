１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の現役高校生（男女）に「この月だけは恋人がいてほしい月はいつですか？」とのアンケート調査を実施し、１９日までに結果を発表した。女子高校生は、６４・３％が「１２月」と回答し１位に。「クリスマスは恋人と過ごしたい」「クリぼっちは寂しい」「一度、彼氏とイルミネーションを見に行ってみたいから」などの意見が多くを占めた。