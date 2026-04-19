元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１９日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。大学時代に屈辱を味わった現大物キャスターを告白した。この日はかまいたちの濱家隆一、山内健司の２人と東大駒場キャンパスを訪れた。一茂は「ちょっと思い出一ついい？」と自ら切り出すと、「野球部の時にね、オレ六大学でしょ。オレらのとき大体５位、６位って東大か立教なのね。東大と試合の前に、絶対に言われるのが