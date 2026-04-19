【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは18日、プレーオフが開幕して各地で1回戦（7回戦制）が行われ、西カンファレンスで第4シードのレーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスで第5シードのロケッツとの第1戦に先発出場し、チーム最長の41分30秒プレーして14得点、2リバウンド、3スチール、2ブロックショットと攻守で活躍し、107―98の勝利に貢献した。第2戦は21日（日本時間22日）にロサンゼルスで行われる。