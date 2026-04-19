「去年と同じように生活しているはずなのに、電気代が明らかに高い……」そんな違和感を覚えたことはありませんか。特にここ数年は、月に数千円単位で電気代が上がっているケースも珍しくありません。 使い方が変わっていないのに料金が上がるのには、いくつかの理由があります。本記事では、その主な原因と対策についてわかりやすく解説します。 電気料金そのものが値上げされている 最も大きな要因の一つ