メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市東区の工事現場で先月見つかった不発弾の撤去作業が始まりました。 先月12日、東区葵のマンションの工事現場でアメリカ製250キロ普通爆弾の不発弾が見つかりました。 19日午前9時半から現場から半径約300ｍの区域が立ち入り禁止となり、避難誘導が行われました。 避難する人「思わなかったので驚き、こんな近くで見つかると。怖いですよね、無事に運び出してもらえることを望