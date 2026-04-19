【モデルプレス＝2026/04/19】女優の内田理央が4月17日、自身のInstagramを更新。沖縄旅行での水着姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】34歳女優「最高のショット」と話題の水着姿◆内田理央、美ボディ輝く水着姿披露内田は「お友達と沖縄旅行に行ってきました ドラマ頑張ったご褒美旅行笑」と綴り、旅行中の様子を投稿。ビーチや旅での様子とともに、広々としたプールの水面から、しなやかなボディラインをのぞかせ満面の笑み