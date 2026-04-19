【モデルプレス＝2026/04/19】元日向坂46の松田好花が4月16日、自身のInstagramを更新。シースルーの衣装姿を公開した。【写真】26歳元坂道アイドル「スタイル抜群」シースルーワンピで魅力全開◆松田好花、シースルー衣装ショット公開同日放送の読売テレビ・日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」（毎週木曜よる8時54分〜）への出演を報告した松田は、「小さい頃から観ていたケンミンショーの収録、他県の魅力を知れた上に美味し