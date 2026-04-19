【モデルプレス＝2026/04/19】元乃木坂46の堀未央奈が4月19日までに、自身のInstagramを更新。ドラマ収録現場への差し入れを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「爽やかで美味しそう」主演ドラマへの差し入れ◆堀未央奈、主演ドラマの現場へ差し入れ2025年9月に徳島すだちアンバサダーに就任した堀は「＃徳島すだちアンバサダー としてディープリベンジの現場にすだち炭酸を差し入れしました」と報告し、自