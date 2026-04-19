親しき仲にもマナーあり。櫻坂46のように先輩や後輩と集団行動をする中でお互いにリスペクトできる関係を作るにはどのようにしたらいいでしょう？ 元eggモデルのきぃぃりぷさんに登場していただき、ヤンキー流のイケてるマナーを伝授してもらいました。今回の先生きぃぃりぷギャル系ファッション誌『egg』のナンバーワンモデルとして活躍後、2025年にはNetflixのヤンキー恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』に出演、人気を集める。フェ