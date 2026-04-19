昨日4月18日(土)午後、長野県北部で最大震度5強と最大震度5弱の揺れを観測し、その後も地震活動が続いています。気象庁は、この地域では過去に同じ程度の規模の地震が続発した事があるとして、1週間程度は注意するよう呼び掛けています。次に雨が予想されているのは21日(火)で、朝は一時的にザッと強まるおそれがあるため注意が必要です。18日(土)長野県で最大震度5が2回その後も地震が相次ぐ昨日18日(土)午後1時20分頃、長野県