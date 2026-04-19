元衆院議員でタレントの杉村太蔵(46)が19日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。京都男児遺棄事件について言及した。京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された。同容疑者の逮捕容疑は、3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山