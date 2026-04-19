お笑い芸人の山田花子が17日に自身のアメブロを更新。夕食に作った「逆ロールキャベツ」を次男が絶賛したことを明かした。【映像】山田花子の手料理（複数カット）この日、山田は「今日の晩ごはんは初チャレンジ『逆ロールキャベツ』」と報告し、手料理の写真を公開。「外が豚肉で中がキャベツ」と説明し「見た目がお肉の方が子供たち食つきいいよね」（原文ママ）とコメントした。続けて、次男が「給食と同じ味がする！」と