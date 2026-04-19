お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後7・54）に出演。母の職を明かした。新婚のケンコバ。冒頭からMC・黒田有に祝福され詳細を聞かれるも、ほらを吹き続けブーイングを浴びた。同じくゲストの武田真治がプロポーズ秘話などを明かす中、ケンコバは「政略結婚です」とまたふざけ始めた。「うち、実家が書道教室なんです」と切りだし、全発言に疑いの目を向ける黒田に「これは