「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・最終日」（１９日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）ともに通算１０アンダーで首位発進した鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝と高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝の戦いは早々に、一騎打ちの様相となった。３番までいずれもパーと静かなスタートだったが、４番パー５でまず鈴木が下から５メートルを沈めてバーディーを先行させると、高橋も２メートルを入れ追いすがる。鈴木が