女優の細川直美が18日に自身のアメブロを更新。愛用しているコスメブランドのアイテムを複数紹介した。【映像】細川直美、夫・葛山信吾との仲睦まじい2ショットこの日、細川は「今日も良いお天気で嬉しいのですが そろそろ日焼け対策が必要になって来ました」と切り出し「いつも使用しているETVOSでUVパウダーを新調しましたよ」と報告。新調したUVパウダーの写真を公開し「仕上げ・外出時のお直し用パウダーです」と説明した