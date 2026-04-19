2016年に「いのちがけ」でデビューした砂原浩太朗さんは、22年には17歳の武士を主人公とした『黛家の兄弟』で山本周五郎賞を受賞。架空の藩「神山藩」を舞台とした〈神山藩シリーズ〉など、時代・歴史小説を数多く手がけてきました。そんな砂原さんが、江戸時代の武家の女性たちを書いた短編集『武家女人記』。そこに込めた思いとは――。（構成：野本由起撮影：本社・武田裕介）【書影】『武家女人記』（著：砂原浩太朗／集英社