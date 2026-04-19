元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは4月19日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を祝福する姿を披露しました。【写真】小嶋陽菜、38歳のバースデーショット！「何歳になっても可愛いを更新してる」小嶋さんは「今年も誕生日を迎えることができました 38歳 これまで積み重ねてきたものを大切にしながら、たくさん挑戦もしていきたい」とつづり、5枚の写真を投稿。美しいデコルテが際立つ黒いドレス姿でロングヘアに黒いリボンをつ