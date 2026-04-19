「ブルックス ブラザーズ」は、4月17日（金）から、『PEANUTS』とのコラボコレクション「Spring ＆ Summer 2026」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで販売中だ。【写真】春夏にぴったりなトートバッグも！新作アイテム一覧■トラッドに遊び心をプラス今回登場したのは、「ブルックス ブラザーズ」が大切にしてきたアメリカントラッドの精神に、『PEANUTS』のユーモアと軽快さを掛け合わせたコラボコレクション。デ