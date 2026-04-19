セルティックを去ってからレンヌで苦しんだ古橋亨梧は、夏に新たな挑戦に臨んだ。わずか半年でフランスを離れ、チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍。再起を図った。しかし、古橋とクラブが望んだようにいかなかったのは周知のとおりだ。リーグ戦でのゴールは１月に決めたひとつのみ。公式戦全体で31試合出場、３ゴールという数字にとどまっている。さらに、４月に入って肩の手術でひと足先にシーズン