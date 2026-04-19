「阪神−中日」（１９日、甲子園球場）阪神の浜田太貴外野手が１９日、１軍に昇格した。浜田は現役ドラフトで、今季から阪神に加入。開幕１軍をつかんだが、いずれも代打で３打席３三振と結果を残せず、３月３０日に出場選手登録を抹消されていた。その後はファームでの調整となっていたが、１８日の広島戦（ＳＧＬ）で移籍後公式戦１号本塁打を放ち、アピール。この日も朝は、ＳＧＬスタジアムでスタートしていたが、甲子