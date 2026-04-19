俳優・知念秀和さんが、自身初となるカレンダーの発売記念イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 知念秀和 】M!LK・塩粼太智との高校時代のエピソードを回想「まさかご一緒できるなんて」レギュラー同時加入に感慨知念さんは?20歳から21歳にかけての、大事な人生の転換期となる時期に発売できて、本当に運がよかった?とにっこり。普段は「可愛い」イメージを持たれることが多いそうですが、今作は?前髪を