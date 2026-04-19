卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さん（３７）が１７日に自身の公式ホームページで出産したことを報告した。福原さんは昨年１２月に一般男性との再婚と妊娠を明かしていた。「ご報告」のタイトルで「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で穏やかに過ごしております。今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます。引き続