俳優の知念英和が１９日、都内でカレンダーの発売を記念した囲み取材を行った。昨年まで放送された「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）で主人公のガヴ／ショウマを演じた知念の初カレンダーで、誕生日の３月１９日に発売された。「本当にお届けしたかったので、出すことができてうれしい。２０歳から２１歳にかけて、人生の転換期に出せて幸運だなと思っている」とかみしめた。地元・沖縄でも撮影し、かっこいいとかわいい