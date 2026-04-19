◆米大リーグロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースは１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に逆転負けを喫し、連勝は「４」でストップした。初回にタッカーの２ランで先制するも逆転を許した。打者有利で「打者天国」とされるクアーズフィールドで精彩を欠いた打線にロバーツ監督は、「この球場で３点では厳しい。今の打撃の状態を考えると、今夜はもっと点を取