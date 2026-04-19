会話が途切れて、ふと訪れる沈黙。何か話さなきゃと焦って、余計に言葉が出てこなくなる……そんな経験、ありませんか？とくに、まだ距離のある相手との会話では、その〈間〉が気になってしまうもの。でも実は、沈黙は無理に埋める必要はないのだとか。力を抜いて会話を楽しむコツを、声で想いを届けるプロ、DJの秀島史香さんに教えていただきました。会話が途切れても、あせらなくて大丈夫沈黙は、悪いものではありません。むし